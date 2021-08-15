МО: Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь прапорщика не удалось

"В некоторых средствах массовой информации и социальных сетях появилась информация о том, что прапорщик Ахмедов Мирза Балагардаш оглы был ранен во время Отечественной войны и после 8 месяцев комы стал шехидом. Сообщаем, что прапорщик М.Ахмедов более года

"В некоторых средствах массовой информации и социальных сетях появилась информация о том, что прапорщик Ахмедов Мирза Балагардаш оглы был ранен во время Отечественной войны и после 8 месяцев комы стал шехидом. Сообщаем, что прапорщик М.Ахмедов более года находился на лечении в Главном клиническом госпитале Вооруженных сил из-за травмы, полученной во время службы 7 августа 2020 года".

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве обороны.

"Однако, несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось, М.Ахмедов вчера скончался.

Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего", - добавили в Министерстве.