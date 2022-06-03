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МО: Армянская сторона пытается обострить ситуацию на госгранице

МО: Армянская сторона пытается обострить ситуацию на госгранице С вечера 2 июня до ночи 3 июня подразделения вооруженных сил Армении в очередной раз с применением гранатометов и крупнокалиберного оружия с территории населенных пунктов Юхары и Ашагы Шорджа Басаркечарского района государственной границы обстреляли позиц
Армия
3 июня 2022 г. 10:43
МО: Армянская сторона пытается обострить ситуацию на госгранице

С вечера 2 июня до ночи 3 июня подразделения вооруженных сил Армении в очередной раз с применением гранатометов и крупнокалиберного оружия с территории населенных пунктов Юхары и Ашагы Шорджа Басаркечарского района государственной границы обстреляли позиции Азербайджанской армии на направлении населенных пунктов Зейлик и Йеллидже Кельбаджарского района.

Об этом Report сообщили в Минобороны.

"Подразделения нашей армии незамедлительно приняли ответные меры. Потерь среди личного состава и техники нет. В настоящее время ситуация на всех направлениях находится под контролем наших подразделений. Армянская сторона с целью отвлечь свою общественность от внутренних процессов пытается обострить ситуацию на госгранице с применением крупнокалиберного оружия. Вся ответственность за последствия провокации, совершенной противоположной стороной, лежит на военно-политическом руководстве этой страны", - сообщает минобороны.

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Версия на английском языке Azerbaijani MoD: Armenia tries to aggravate situation on state border
Версия на азербайджанском языке MN: "Ermənistan tərəfi dövlət sərhədində vəziyyəti gərginləşdirməyə çalışır"

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