МО: Армянская сторона пытается обострить ситуацию на госгранице

С вечера 2 июня до ночи 3 июня подразделения вооруженных сил Армении в очередной раз с применением гранатометов и крупнокалиберного оружия с территории населенных пунктов Юхары и Ашагы Шорджа Басаркечарского района государственной границы обстреляли позиц

С вечера 2 июня до ночи 3 июня подразделения вооруженных сил Армении в очередной раз с применением гранатометов и крупнокалиберного оружия с территории населенных пунктов Юхары и Ашагы Шорджа Басаркечарского района государственной границы обстреляли позиции Азербайджанской армии на направлении населенных пунктов Зейлик и Йеллидже Кельбаджарского района.

Об этом Report сообщили в Минобороны.

"Подразделения нашей армии незамедлительно приняли ответные меры. Потерь среди личного состава и техники нет. В настоящее время ситуация на всех направлениях находится под контролем наших подразделений. Армянская сторона с целью отвлечь свою общественность от внутренних процессов пытается обострить ситуацию на госгранице с применением крупнокалиберного оружия. Вся ответственность за последствия провокации, совершенной противоположной стороной, лежит на военно-политическом руководстве этой страны", - сообщает минобороны.