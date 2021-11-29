Минометные и артиллерийские подразделения Азербайджанской армии провели тактические учения

В соответствии с планом боевой подготовки на 2021 год в минометных и артиллерийских подразделениях Азербайджанской армии прошли тактические учения с боевой стрельбой.
Как сообщили Report в Министерстве обороны, на тактических учениях с боевой стрельбой были выполнены задачи по открытию командно-наблюдательного пункта и занятию огневых позиций.
Минометные и артиллерийские установки в требуемые сроки были приведены в состояние полной боевой готовности, выполнены боевые стрельбы по плановым и внеплановым целям.