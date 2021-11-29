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Минометные и артиллерийские подразделения Азербайджанской армии провели тактические учения

Минометные и артиллерийские подразделения Азербайджанской армии провели тактические учения В соответствии с планом боевой подготовки на 2021 год в минометных и артиллерийских подразделениях Азербайджанской армии прошли тактические учения с боевой стрельбой.
Армия
29 ноября 2021 г. 15:53
Минометные и артиллерийские подразделения Азербайджанской армии провели тактические учения
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В соответствии с планом боевой подготовки на 2021 год в минометных и артиллерийских подразделениях Азербайджанской армии прошли тактические учения с боевой стрельбой.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, на тактических учениях с боевой стрельбой были выполнены задачи по открытию командно-наблюдательного пункта и занятию огневых позиций.

Минометные и артиллерийские установки в требуемые сроки были приведены в состояние полной боевой готовности, выполнены боевые стрельбы по плановым и внеплановым целям.

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Версия на английском языке Mortar & artillery units of Azerbaijani army conduct tactical drills
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun minaatan və artilleriya bölmələri taktiki təlimlər keçirib

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