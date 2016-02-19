​Минобороны: Вражеская сторона всегда дает значительные боевые и небоевые потери

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ "Азербайджанская сторона неоднократно отмечала, что военное руководство Армении скрывает от населения страны многочисленные потери в Вооруженных силах. В действительности же, вражеская сторона всегда дает значительные боевые и небоевые потери".

Как сообщает Report, об этом заявили в министерстве обороны Азербайджана.

В информации отмечается, что учитывая многочисленность жертв во время сегодняшнего инцидента и за неимением возможности скрыть это, информация была обнародована: "Скорее всего, от армянской общественности также не удастся скрыть дополнительную информацию о деталях произошедшего".