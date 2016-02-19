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    ​Минобороны: Вражеская сторона всегда дает значительные боевые и небоевые потери

    Учитывая многочисленность жертв во время сегодняшнего инцидента и за неимением возможности скрыть это, информация была обнародована

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ "Азербайджанская сторона неоднократно отмечала, что военное руководство Армении скрывает от населения страны многочисленные потери в Вооруженных силах. В действительности же, вражеская сторона всегда дает значительные боевые и небоевые потери".

    Как сообщает Report, об этом заявили в министерстве обороны Азербайджана.

    В информации отмечается, что учитывая многочисленность жертв во время сегодняшнего инцидента и за неимением возможности скрыть это, информация была обнародована: "Скорее всего, от армянской общественности также не удастся скрыть дополнительную информацию о деталях произошедшего". 

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