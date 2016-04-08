​Минобороны организовало брифинг для военных атташе и представителей международных организаций

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Управлении международного военного сотрудничества министерства обороны была проведена встреча с военными атташе, сотрудниками Аппаратов военного атташе при посольствах иностранных государств и представителями международных организаций (ООН, ЕС и Международный комитет Красного Креста), аккредитованных в Азербайджанской Республике. В ходе встречи был представлен брифинг относительно провокационных действий армянских подразделений с 1-го по 7-ое апреля 2016-го года по отношению к гражданам и населенным пунктам Азербайджанской Республики, расположенным на линии соприкосновения войск.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

На брифинге представители иностранных государств и международных организаций были проинформированы о фактах причинения большого ущерба местной инфраструктуре, а также о погибших и раненых среди мирного населения в результате беспрерывного обстрела из тяжелого оружия населенных пунктов Азербайджана армянскими подразделениями.

В то же время участникам встречи были представлены доказательства, раскрывающие фальшивость материалов дезинформационного характера, распространяемых армянской стороной в рамках информационной войны, проводимой Арменией против Азербайджана о якобы агрессивных действиях азербайджанских военнослужащих по отношению к армянскому населению. Наряду с этим, были представлены материалы, отражающие реальность.

В конце встречи были даны ответы на интересующие участников вопросы.