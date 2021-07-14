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Минобороны обнародовало новый список военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне

Минобороны обнародовало новый список военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне Министерство обороны Азербайджана представило фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и дате рождения 2 907 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики, ставших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 14 июля, а та
Армия
14 июля 2021 г. 15:56
Минобороны обнародовало новый список военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне

Министерство обороны Азербайджана представило фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и дате рождения 2 907 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики, ставших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 14 июля, а также 7 военнослужащих, числящихся пропавшими без вести.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Следует отметить, что ведутся работы по поиску и идентификации военнослужащих, числящихся пропавшими без вести.

Да упокоит Аллах души наших шехидов!

Склоняем голову перед их светлой памятью!

Список военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне

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Версия на английском языке Defense Ministry publishes list of servicemen who became Martyrs in Patriotic War
Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsi şəhidlərinin yeni siyahısı

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