Минобороны обнародовало новый список военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне

Министерство обороны Азербайджана представило фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и дате рождения 2 907 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики, ставших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 14 июля, а та

Министерство обороны Азербайджана представило фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и дате рождения 2 907 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики, ставших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 14 июля, а также 7 военнослужащих, числящихся пропавшими без вести.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Следует отметить, что ведутся работы по поиску и идентификации военнослужащих, числящихся пропавшими без вести.

Да упокоит Аллах души наших шехидов!

Склоняем голову перед их светлой памятью!