Минобороны и Военная прокуратура Азербайджана подписали план совместных мероприятий

В целях укрепления правопорядка и воинской дисциплины, а также предотвращения преступных деяний в азербайджанской армии, между Министерством обороны и Военной Прокуратурой Азербайджана подписан план совместных мероприятий на 2024 год.

В целях укрепления правопорядка и воинской дисциплины, а также предотвращения преступных деяний в азербайджанской армии, между Министерством обороны и Военной Прокуратурой Азербайджана подписан план совместных мероприятий на 2024 год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В соответствии с планом определены сроки и места проведения запланированных мероприятий, а также ответственные лица.

В ходе встреч, предусмотренных в течение года в войсках (силах), объединениях, соединениях, воинских частях и специальных военно-учебных заведениях Министерства обороны с участием различных категорий военнослужащих, будут осуществлены мероприятия, направленные на повышение знаний личного состава в области права, укрепление дисциплины и правопорядка, устранение имеющихся проблем и иная деятельность.