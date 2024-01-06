О нас

Минобороны и Военная прокуратура Азербайджана подписали план совместных мероприятий

Минобороны и Военная прокуратура Азербайджана подписали план совместных мероприятий В целях укрепления правопорядка и воинской дисциплины, а также предотвращения преступных деяний в азербайджанской армии, между Министерством обороны и Военной Прокуратурой Азербайджана подписан план совместных мероприятий на 2024 год.
Армия
6 января 2024 г. 10:48
Минобороны и Военная прокуратура Азербайджана подписали план совместных мероприятий

В целях укрепления правопорядка и воинской дисциплины, а также предотвращения преступных деяний в азербайджанской армии, между Министерством обороны и Военной Прокуратурой Азербайджана подписан план совместных мероприятий на 2024 год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В соответствии с планом определены сроки и места проведения запланированных мероприятий, а также ответственные лица.

В ходе встреч, предусмотренных в течение года в войсках (силах), объединениях, соединениях, воинских частях и специальных военно-учебных заведениях Министерства обороны с участием различных категорий военнослужащих, будут осуществлены мероприятия, направленные на повышение знаний личного состава в области права, укрепление дисциплины и правопорядка, устранение имеющихся проблем и иная деятельность.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ministry of Defense and Military Prosecutor's Office of Republic of Azerbaijan sign joint action plan
Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyi və Hərbi Prokurorluq arasında birgə tədbirlər planı imzalanıb

Самое важное

Замминистра Турции: Развитие культурных связей с Азербайджаном положительно влияет и на другие тюркские страны
Замминистра Турции: Развитие культурных связей с Азербайджаном положительно влияет и на другие тюркские страны
5 января 2024 г. 17:05
Община Западного Азербайджана: Решительно отвергаем лицемерные заявления Госсекретаря США
Община Западного Азербайджана: Решительно отвергаем лицемерные заявления Госсекретаря США
5 января 2024 г. 12:09
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с военнослужащими в Лачыне
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с военнослужащими в Лачыне
4 января 2024 г. 18:20
Минобороны: Турция продолжит поддерживать Азербайджан в его справедливой борьбе
Минобороны: Турция продолжит поддерживать Азербайджан в его справедливой борьбе
4 января 2024 г. 13:56
В Турции задержан гражданин, объявленный Азербайджаном в международный розыск
В Турции задержан гражданин, объявленный Азербайджаном в международный розыск
3 января 2024 г. 11:13
Срок обращения в ЦИК для регистрации кандидата в президенты истекает 8 января
Срок обращения в ЦИК для регистрации кандидата в президенты истекает 8 января
2 января 2024 г. 09:49
Президент Ильхам Алиев: Наша историческая Победа объединила всех азербайджанцев в единый кулак
Президент Ильхам Алиев: Наша историческая Победа объединила всех азербайджанцев в единый кулак
1 января 2024 г. 00:16
Президент: Знаком самого большого уважения к памяти великого лидера являются наши дела
Президент: Знаком самого большого уважения к памяти великого лидера являются наши дела
1 января 2024 г. 00:11
Президент Ильхам Алиев выступил с обращением к азербайджанскому народу
Президент Ильхам Алиев выступил с обращением к азербайджанскому народу
1 января 2024 г. 00:05
Президент: Проведение в следующем году в Азербайджане СОР29 является высокой оценкой нашего перехода на зеленую энергию
Президент: Проведение в следующем году в Азербайджане СОР29 является высокой оценкой нашего перехода на "зеленую" энергию
1 января 2024 г. 00:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi