Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор

Министерство обороны Азербайджана опубликовало еженедельный обзор.
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзорМинобороны Азербайджана представило еженедельный обзор Министерство обороны Азербайджана опубликовало еженедельный обзор.
Армия
28 января 2024 г. 14:00
https://static.report.az/photo/3d06242c-9820-3781-af35-1879a9ef8295.jpg
Версия на английском языке Azerbaijani Defense Ministry presents weekly summary of events
Версия на азербайджанском языке ВидеоMüdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıb