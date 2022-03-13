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Минобороны Азербайджана обратилось к пользователям соцсетей

Минобороны Азербайджана обратилось к пользователям соцсетей Министерство обороны Азербайджана обратилось к пользователям социальных сетей.
Армия
13 марта 2022 г. 13:20
Минобороны Азербайджана обратилось к пользователям соцсетей

Министерство обороны Азербайджана обратилось к пользователям социальных сетей.

Как сообщили Report в минобороне, в последние дни видео и фото, сделанные во время Отечественной войны 2020 года и различных предыдущих учений, были распространены в социальных сетях в качестве новых изображений.

Отмечается, что обсуждения приводят к формированию у населения ложных представлений, а также к разглашению военной и государственной тайны: "Призываем пользователей социальных сетей не поддаваться на подобные провокации, а также не распространять официально не подтвержденную информацию".

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Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyi sosial şəbəkə istifadəçilərinə müraciət edib

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