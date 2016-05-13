​Минобороны: Армянская сторона по ошибке сбила свой БПЛА

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Министерство обороны Азербайджана выразило отношение к распространенной армянскими СМИ информации о том, что якобы был сбит принадлежащий Азербайджану беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

В ответ на запрос Report в пресс-службе министерства обороны сказали, что все находящиеся в распоряжении Вооруженных сил Азербайджана беспилотники находятся на месте.

"Армянская сторона по ошибке сбила свой БПЛА и, распространяя подобную информацию, хочет отвести внимание от действительности".

Отмечается, что 13 мая Вооруженные силы Азербайджана осуществили принудительную посадку беспилотного летательного аппарата "X-55", принадлежащего Вооруженным силам Армении, который предпринял попытку осуществить полет над позициями Вооруженных сил Азербайджана.

"Таким образом 13 мая были выведены из строя два принадлежащих Армении БПЛА", - отмечается в ответе на запрос.