Министр: В настоящее время в штабах НАТО служат 8 офицеров Азербайджанской армии

"С 2002-го года по сегодняшний день в рамках программы НАТО "Штабные Должности Партнерства" в общей сложности 24 офицера Азербайджанской армии прослужили в различных штабах и структурах НАТО".

Как сообщает Report, об этом сказал министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов.

По его словам, в настоящее время в штабах НАТО служат 8 наших офицеров: "Приобретенный нашими офицерами в течение этого времени международный опыт, по возвращении на родину оказывает положительное влияние на службу в своих должностях. Полученные в многонациональных структурах знания и умения, интегрируясь в национальный опыт, вносят свой вклад в повышение боеготовности Армии".