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    ​Министр обороны: Я верю, что вы в любую минуту готовы к борьбе во имя освобождения наших исконных земель

    Закир Гасанов поздравил личный состав Вооруженных сил с Днем государственной независимости

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов поздравил личный состав Вооруженных сил с 18 октября - Днем государственной независимости. 

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны.

    В тексте поздравления говорится:

    "Уважаемые офицеры, прапорщики, мичманы, сержанты, солдаты и матросы!

    От всей души поздравляю вас с 18 октября - Днем государственной независимости.

    Государственная независимость является одним из самых больших достижений нашего народа. Сохранение государственной независимости, гражданского единства, солидарности, стабильности, укрепление роли и авторитета Азербайджана как независимого государства среди мировых государств связано с именем общенационального лидера Гейдара Алиева.

    Под руководством уважаемого президента Ильхама Алиева экономика страны динамично развивается, уровень жизни населения растет, повысилась оборонная мощь республики, еще больше укрепилась независимость.

    Я верю, что вы в любую минуту готовы к борьбе во имя защиты государственной независимости и освобождения наших исконных земель.

    Желаю каждому из вас крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного счастья и успехов в боевой подготовке". 

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