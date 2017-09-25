Министр обороны встретился с послом Беларуси в Азербайджане

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Азербайджане Геннадием Ахрамовичем.

Как сообщили Report в министерстве обороны, в ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по перспективам развития сотрудничества в военной, военно-технической сфере и в области военного образования, организации взаимных визитов экспертных групп, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Стороны также обсудили детали планируемого в ближайшее время визита министра обороны Азербайджана в Беларусь и вопросы военного сотрудничества, которые будут рассмотрены в ходе предстоящих встреч.