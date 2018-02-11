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    Министр обороны принял участие в церемонии принятия военной присяги

    Молодые солдаты торжественным маршем прошли перед трибуной

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ 11 февраля в находящихся в подчинении Министерства обороны воинских частях и соединениях состоялась церемония присяги молодых солдат.

    Как передает Report, руководящий состав министерства во главе с министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым принял участие на мероприятии, организованном в Н-ой воинской части.

    После доклада министру обороны о готовности личного состава к торжественной церемонии, в соответствии с военным ритуалом боевой флаг был внесен в строевой полигон. Личный состав исполнил государственный гимн и мероприятие было объявлено открытым.

    После торжественного принятия военной присяги молодыми солдатами, выступая на церемонии, генерал-полковник З.Гасанов поздравил личный состав по случаю этого дня и передал рекомендации.

    Министр обороны отметил, что с этого момента они солдаты азербайджанской армии. Будучи верным воинской присяге, личный состав в любой момент должен быть готов к выполнению поставленных задач Верховным главнокомандующим вооруженными силами.

    В связи с принесением воинской присяги молодых солдат другие выступившие также поздравили их, пожелав им быть дисциплинированными и бдительными при защите отечества.

    После торжественного марша молодых солдатов, гости ознакомились с условиями, созданными в воинской части.

    Церемония продолжилась праздничным обедом и концертной программой.

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