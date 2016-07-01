​Министр обороны ознакомился с ходом строительных работ в воинских частях прифронтовой зоны

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, строительно-монтажные работы в новых воинских частях продолжаются.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Находящийся в прифронтовой зоне министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов побывал в строящихся военных городках и поинтересовался качеством строительных работ.

Министр обороны ознакомился со строительными работами, проводимыми в штабах, общежитиях, складах для хранения боевой техники, строевых площадках, столовых, медпунктах, административных зданиях и пр., и дал необходимые поручения.