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    ​Министр обороны ознакомился с ходом строительных работ в воинских частях прифронтовой зоны

    Закир Гасанов дал необходимые поручения

    Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, строительно-монтажные работы в новых воинских частях продолжаются.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    Находящийся в прифронтовой зоне министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов побывал в строящихся военных городках и поинтересовался качеством строительных работ.

    Министр обороны ознакомился со строительными работами, проводимыми в штабах, общежитиях, складах для хранения боевой техники, строевых площадках, столовых, медпунктах, административных зданиях и пр., и дал необходимые поручения. 

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