Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкому коллеге

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турции Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба этой страны генералу армии Яшару Гюлеру.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турции Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба этой страны генералу армии Яшару Гюлеру.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

"Глубоко опечален известием о гибели и ранении военнослужащих турецкой армии в регионе, где вооруженными силами братской Турции проводятся антитеррористические операции с целью нейтрализации террористической угрозы и атак и защиты от них гражданского населения, проживающего в этом районе.

В непримиримой борьбе с терроризмом мы всегда находимся рядом с армией братской Турции и полностью вас поддерживаем.

Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким ставших шехидами героических турецких солдат, разделяем их боль и горечь. Желаем скорейшего исцеления всем раненым", - говорится в послании.