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Министр обороны Азербайджана провел служебное совещание

Министр обороны Азербайджана провел служебное совещание 2 августа на Центральном командном пункте под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание.
Армия
2 августа 2021 г. 11:42
Министр обороны Азербайджана провел служебное совещание

2 августа на Центральном командном пункте под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В совещании приняли участие заместители министра обороны, командующие видами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства.

К работе совещания посредством видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях, и другие должностные лица.

Доведя до участников совещания задачи, поставленные президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами господином Ильхамом Алиевым перед Азербайджанской армией, министр обороны дал соответствующие приказы и указания командно-начальствующему составу в связи с выполнением этих задач.

Коснувшись событий, произошедших в последнее время на Кельбаджарском направлении армяно-азербайджанской государственной границы, министр обороны приказал быть готовым к разного рода провокациям, которые могут быть совершены вооруженными силами Армении, и немедленно пресекать их.

Министр потребовал обращать пристальное внимание к вопросам уточнения боевых планов, проведения мероприятий по приведению войск в высокую степень боеготовности и их перегруппировке в ходе интенсивных учений и тренировок, а также боевого и материально-технического обеспечения.

Говоря о мероприятиях, запланированных в Азербайджанской армии на второе полугодие учебного года, генерал-полковник З.Гасанов дал указания командно-начальствующему составу о скорейшем завершении работ, ускорении мероприятий инженерного обеспечения войск, подготовки к зимнему периоду воинских частей, в частности, подразделений и позиций, расположенных в высокогорных районах, а также о дальнейшем улучшении медицинского обеспечения военнослужащих.

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Версия на азербайджанском языке Müdafiə naziri xidməti müşavirə keçirib

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