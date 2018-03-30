Министр обороны Азербайджана посетил военное училище Сухопутных войск Турции

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов посетил Военное училище Сухопутных войск Турции. Министр встретился с руководством училища и обучающимися здесь азербайджанскими курсантами.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Министр обороны Азербайджана был всесторонне проинформирован о деятельности и учебно-тренировочном процессе училища. Министр поинтересовался уровнем подготовки наших курсантов и дал им свои рекомендации.

Выразив удовлетворенность встречей, генерал-полковник З.Гасанов особо подчеркнул роль военных учебных заведений в процессе армейского строительства в наших странах.

В завершение азербайджанская делегация пообедала с курсантами.