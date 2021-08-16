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Министр обороны Азербайджана отправился в Турцию

Министр обороны Азербайджана отправился в Турцию По приглашению министра национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акара министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов отправился в Турецкую Республику для участия в проходящей в Стамбуле международной оборонной выставке
Армия
16 августа 2021 г. 12:13
Министр обороны Азербайджана отправился в Турцию
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По приглашению министра национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акара министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов отправился в Турецкую Республику для участия в проходящей в Стамбуле международной оборонной выставке IDEF-2021.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Министр обороны ознакомится с оружием, техникой и средствами военного назначения производства различных компаний, экспонируемыми на международной оборонной выставке IDEF-2021.

В рамках визита запланирован ряд встреч министра обороны.

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