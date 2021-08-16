Министр обороны Азербайджана отправился в Турцию

По приглашению министра национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акара министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов отправился в Турецкую Республику для участия в проходящей в Стамбуле международной оборонной выставке IDEF-2021.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.
Министр обороны ознакомится с оружием, техникой и средствами военного назначения производства различных компаний, экспонируемыми на международной оборонной выставке IDEF-2021.
В рамках визита запланирован ряд встреч министра обороны.