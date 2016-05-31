Министр обороны Азербайджана наблюдал за международными учениями EFES-2016

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Заключительный этап международных учений EFES-2016 в городе Измир состоялся на полигоне "Доганбей".

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

По информации министерства, для наблюдения за учениями в качестве высокопоставленного гостя на полигон прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Затем с краткой информацией об учениях выступил командующий сухопутными войсками Турции, генерал армии Салих Зеки Чолак.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов наблюдал за международными учениями EFES-2016.