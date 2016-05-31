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    Министр обороны Азербайджана наблюдал за международными учениями EFES-2016

    Заключительный этап международных учений EFES-2016 в городе Измир состоялся на полигоне Доганбей

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Заключительный этап международных учений EFES-2016 в городе Измир состоялся на полигоне "Доганбей".

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    По информации министерства, для наблюдения за учениями в качестве высокопоставленного гостя на полигон прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. 

    Затем с краткой информацией об учениях выступил командующий сухопутными войсками Турции, генерал армии Салих Зеки Чолак.

    Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов наблюдал за международными учениями EFES-2016.

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