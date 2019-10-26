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Министр обороны Азербайджана встретился с заместителем Генерального секретаря НАТО

Министр обороны Азербайджана встретился с заместителем Генерального се

В рамках визита в Брюссель Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов 25 октября встретился с заместителем Генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Стороны провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества Азербайджан-НАТО, а также вопросах региональной безопасности. М.Джоанэ выразил признательность за вклад Азербайджана в миссию НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане и энергетическую безопасности Европы, а также высоко оценил активность Азербайджана в развитии сотрудничества в области военного образования и платформы совместимости.
Министр обороны Азербайджана выразил признательность за поддержку НАТО территориальной целостности нашей страны.

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