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Министр обороны Азербайджана побывал в оперативном штабе, созданном в связи с крушением МиГ-29

Министр обороны Азербайджана побывал в оперативном штабе МиГ-29

Руководство Министерства обороны и группа, состоящая из представителей соответствующих структур и служб, побывали в оперативном штабе, созданном с целью расследования причин авиакатастрофы и проведения необходимых мероприятий.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Было проведено служебное совещание под руководством министра обороны, генерал-полковника Закира Гасанова. Министр дал соответствующее указание в связи с продолжением взаимодействия с другими государственными структурами.

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