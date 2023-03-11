Министр: Азербайджанская армия примет все необходимые решительные меры для пресечения любой провокации

11 марта состоялось служебное совещание под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.

11 марта состоялось служебное совещание под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В совещании приняли участие заместители министра, командующие видами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства, командиры воинских объединений, а также посредством видеосвязи - командиры воинских соединений.

В начале минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни во имя защиты территориальной целостности нашей страны.

Министр обороны довел до внимания участников совещания задачи, поставленные президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией.

На совещании была подробно проанализирована оперативная обстановка по всей протяженности условной азербайджано-армянской государственной границы и в Карабахском экономическом районе. Была отмечена недопустимость неоднократно наблюдавшихся подразделениями азербайджанской армии военных перевозок для незаконных армянских вооруженных формирований, оставшихся на суверенных территориях Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, и ротации живой силы.

Министр обороны отметил, что непрерывное наблюдение за действиями противника, в том числе незаконных армянских вооруженных формирований, должно продолжаться и впредь. Он отметил, что должны быть приняты превентивные меры против вероятных угроз со стороны Армении, пытающейся искусственно создать напряженность в регионе, и, в случае необходимости, - адекватные ответные меры.

Было отмечено, что азербайджанская армия примет все необходимые решительные меры для предотвращения любой провокации. Генерал-полковник З.Гасанов дал конкретные поручения по изучению личным составом принятых на вооружение оружия и боевой техники и их эффективному применению при выполнении боевых задач.

В целях повышения профессионализма военнослужащих и боеспособности подразделений была отмечена важность уделения особого внимания организации учений в соответствии с условиями реального боя. Была подчеркнута важность соблюдения правил безопасности и принятия необходимых противопожарных мер при выполнении служебно-боевых задач. Были даны конкретные поручения о поддержании в дни празднования Новруза высокого уровня боевой готовности подразделений и повышении бдительности личного состава, привлеченного к боевому дежурству.

Затем были заслушаны доклады о мероприятиях, проводимых в азербайджанской армии в соответствии с планом, утвержденным министром обороны в связи с исполнением распоряжения президента Азербайджана об объявлении 2023 года "Годом Гейдара Алиева", даны указания соответствующим должностным лицам о продолжении работы в этом направлении.

Министр обороны довел до внимания участников совещания свои требования в связи с социально-бытовыми условиями и медицинским обеспечением военнослужащих.

Дав указания о поддержании высокого уровня морально-психологического состояния и боевого духа в азербайджанской армии, министр подчеркнул важность постоянного внимания и проявления заботы о личном составе.

В заключение были даны соответствующие указания о повышении интенсивности мероприятий инженерного обеспечения, выполняемых на освобожденных территориях.