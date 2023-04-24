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Между Азербайджаном и Грузией подписано соглашение о сотрудничестве в области обороны

Между Азербайджаном и Грузией подписано соглашение о сотрудничестве в области обороны 24 апреля министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся с официальным визитом в нашей стране министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе.
Армия
24 апреля 2023 г. 14:11
Между Азербайджаном и Грузией подписано соглашение о сотрудничестве в области обороны

24 апреля министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся с официальным визитом в нашей стране министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Сначала грузинская делегация возложила венок к мемориалу "Вечный огонь" на Аллее шехидов, воздав дань памяти сынам Родины, отдавшим жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана.

Затем в министерстве обороны состоялась официальная церемония встречи. Министр обороны Грузии прошел перед почетным караулом, были исполнены государственные гимны обеих стран и, в соответствии с протоколом, оставлена запись в "Книге почетных гостей".

Поприветствовав гостей, генерал-полковник З.Гасанов выразил удовлетворение видеть их в нашей стране. Особо отметив, что встречи глав государств играют важную роль в развитии связей между Азербайджаном и Грузией, министр обороны отметил, что, как и во многих других областях, в военной сфере двустороннее сотрудничество укрепляется и развивается.

Министр обороны проинформировал своего коллегу о провокациях, совершенных Арменией с целью обострения ситуации на условной азербайджано-армянской границе и на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент.

Стороны подробно обсудили вопросы обеспечения мира и безопасности в регионе, расширения сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной сферах и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

На встрече были обсуждены перспективы развития двустороннего и трехстороннего сотрудничества между Азербайджаном, Турцией и Грузией, состоялся подробный обмен мнениями о повышении интенсивности совместных учений и рабочих встреч.

На встрече в расширенном составе было подписано соглашение о сотрудничестве в области обороны между правительствами Азербайджана и Грузии.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan ilə Gürcüstan arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanıb

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