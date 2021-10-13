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МО: Армяне открыли огонь по гражданской автоколонне, движущейся из Суговушана в Кяльбаджар

МО: Армяне открыли огонь по гражданской автоколонне, движущейся из Суговушана в Кяльбаджар 13 октября около 14:00 автомобильная колонна, двигавшаяся из поселка Суговушан Тертерского района в направлении Кяльбаджарского района и перевозившая невоенные грузы с целью строительства гражданской инфраструктуры на территории Кяльбаджарского района, бы
Армия
13 октября 2021 г. 16:53
МО: Армяне открыли огонь по гражданской автоколонне, движущейся из Суговушана в Кяльбаджар
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13 октября около 14:00 автомобильная колонна, двигавшаяся из поселка Суговушан Тертерского района в направлении Кяльбаджарского района и перевозившая невоенные грузы с целью строительства гражданской инфраструктуры на территории Кяльбаджарского района, была обстреляна незаконными армянскими вооруженными отрядами вблизи населенного пункта Гозлукёрпю.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"В результате обстрела были повреждены передняя, задняя части, колеса и механизмы автомобиля марки “Нива” военной автомобильной инспекции военной полиции Вооруженных сил Азербайджанской Республики, двигавшегося впереди колонны.

К счастью, погибших и раненых нет.

Обстрел незаконными армянскими вооруженными формированиями автомобильной колонны гражданского назначения, движущейся в сопровождении российских миротворцев для восстановления гражданской инфраструктуры на освобожденных территориях недопустим", - сообщили в министерстве.

Для расследования данного инцидента направлено обращение в командование российских миротворческих сил и совместный российско-турецкий центр мониторинга, временно дислоцированный на определенной части Карабахского экономического района Азербайджана.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani Defense Ministry: A convoy of civilian cars moving from Sugovushan to Kalbajar subjected to fire
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan MN: "Ermənilər Suqovuşandan Kəlbəcərə hərəkət edən mülki avtomobil karvanına atəş açıb"

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