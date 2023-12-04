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Крупнейшие компании ВПК мира увеличили производство на 3,5% в 2022 году

Крупнейшие компании ВПК мира увеличили производство на 3,5% в 2022 году Сто крупнейших компаний ВПК мира увеличили производство на 3,5% в 2022 году.
Армия
4 декабря 2023 г. 05:50
Крупнейшие компании ВПК мира увеличили производство на 3,5% в 2022 году

Сто крупнейших компаний ВПК мира увеличили производство на 3,5% в 2022 году.

Как сообщает Report, к такому выводу пришли исследователи Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).

Исследователи сообщают о значительном росте доходов компаний военно-промышленного комплекса в Азии, Океании и на Ближнем Востоке и их снижении в США и ЕС. Отмечается, что доходы 42 входящих в топ-100 ведущих компаний американского ВПК в 2022 году упали на 7,9% и составили $302 млрд.

"Многие американские и европейские оружейные компании не смогли значительно увеличить производственные мощности из-за нехватки рабочей силы, резкого роста затрат и сбоев в цепочке поставок, которые усугубились войной в Украине", — рассказали в СИПРИ.

Отмечается, что на фоне растущего спроса на вооружения в мире, его производство остается недостаточным.

"Непогашенные заказы и всплеск новых контрактов свидетельствуют о том, что глобальные доходы оборонного сектора могут значительно вырасти в ближайшие несколько лет", — заявили в СИПРИ.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il dünyanın 100 ən iri hərbi sənaye şirkəti istehsalı 3,5% artırıb

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