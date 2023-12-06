​​​​​​​Командующий ВМС Ирана поздравил Азербайджан с восстановлением суверенитета

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов принял командующего Военно-морскими силами армии Ирана контр-адмирала Шахрама Ирани, находящегося с визитом в Азербайджане.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов принял командующего Военно-морскими силами армии Ирана контр-адмирала Шахрама Ирани, находящегося с визитом в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ходе встречи состоялся подробный обмен мнениями о перспективах развития военного сотрудничества, региональной безопасности и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Шахрам Ирани поздравил министра обороны Азербайджана с восстановлением суверенитета и территориальной целостности страны, а также с достижениями азербайджанской армии.