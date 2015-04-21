Посол: Иран и Азербайджан создали совместную комиссию по обороне

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ "Учитывая высокий уровень отношений между Азербайджаном и Ираном, визит министра обороны Хусейна Дехгана еще больше укрепит стратегическое сотрудничество между двумя странами".

Как сообщает Report, об этом заявил посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пакайин на пресс-конференц ии, посвященной визиту министра обороны Ирана, генерал-майора Хусейна Дехгана в Баку по приглашению азербайджанског о коллеги Закира Гасанова.

Посол отметил, что основным моментом визита Х.Дехгана в Баку стало решение о создании совместной комиссии в сфере обороны: "Руководить ею будут министры обороны Ирана и Азербайджана. Основной функцией комиссии будет обсуждение предложений между странами в области обороны".

М.Пакайин добавил, что вторым важным вопросом во время визита Х.Дехгана стало обсуждение вопросов безопасности: "Был проведен обмен мнениями по вопросам борьбы с террористически ми организациями, такими как ИГИЛ. Было решено о принятии совместных шагов по борьбе с радикализмом".