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Инженерно-укрепительные подразделения расчищают пути снабжения Азербайджанской армии от мин

Инженерно-укрепительные подразделения расчищают пути снабжения Азербайджанской армии от мин Инженерно-саперные подразделения ВС Азербайджана расчищают пути снабжения и территории между позициями подразделений Азербайджанской армии, которые в ходе широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении в Кяльбаджарском, Лачынском и Дашкесанском район
Армия
17 сентября 2022 г. 12:39
Инженерно-укрепительные подразделения расчищают пути снабжения Азербайджанской армии от мин

Инженерно-саперные подразделения ВС Азербайджана расчищают пути снабжения и территории между позициями подразделений Азербайджанской армии, которые в ходе широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении в Кяльбаджарском, Лачынском и Дашкесанском районах ночью 12 сентября диверсионные группы противоположной стороны заминировали в темное время суток в различных направлениях, используя горный рельеф местности.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В результате было обнаружено и обезврежено 100 противопехотных мин ПМН-Э, 8 противопехотных мин ПМН-2 и 10 противотанковых мин армянского производства.

Продолжаются необходимые мероприятия по инженерному обеспечению.

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Версия на азербайджанском языке ФотоErməni təxribatçılarının Azərbaycan Ordusunun mövqeləri arasında basdırdığı minalar zərərsizləşdirilib

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