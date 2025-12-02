Инспекция Минобороны удостоила высокой оценки воинские части и подразделения ООА

В ходе проверок, проведенных Главной военной инспекцией Министерства обороны в Отдельной общевойсковой армии (ООА) в соответствии с планом подготовки на 2025 год, деятельность воинских частей и подразделений была удостоена высокой оценки.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В рамках проверок были оценены действия подразделений при поднятии по сигналу "Тревога", работа штабов, боевая, командирская, общевойсковая подготовка и состояние материально-технического обеспечения. Личный состав сдал зачеты по различным видам подготовки, были выполнены практические стрельбы из стрелкового оружия и артиллерийских средств, выполнены строевые смотры для проверки учебной материальной базы.

Инспекция Минобороны понаблюдала за занятиями военнослужащих по тактико-специальной подготовке, действиями подразделений коммандос на башне горных коммандос и на тропе разведчика.

Военнослужащие успешно выполнили поставленные задачи с использованием современных технических средств.

Результаты инспекционных проверок в азербайджанской армии и профессионализм военнослужащих были оценены положительно.