    Инспекция Минобороны удостоила высокой оценки воинские части и подразделения ООА

    • 02 декабря, 2025
    • 15:00
    Инспекция Минобороны удостоила высокой оценки воинские части и подразделения ООА

    В ходе проверок, проведенных Главной военной инспекцией Министерства обороны в Отдельной общевойсковой армии (ООА) в соответствии с планом подготовки на 2025 год, деятельность воинских частей и подразделений была удостоена высокой оценки.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

    В рамках проверок были оценены действия подразделений при поднятии по сигналу "Тревога", работа штабов, боевая, командирская, общевойсковая подготовка и состояние материально-технического обеспечения. Личный состав сдал зачеты по различным видам подготовки, были выполнены практические стрельбы из стрелкового оружия и артиллерийских средств, выполнены строевые смотры для проверки учебной материальной базы.

    Инспекция Минобороны понаблюдала за занятиями военнослужащих по тактико-специальной подготовке, действиями подразделений коммандос на башне горных коммандос и на тропе разведчика.

    Военнослужащие успешно выполнили поставленные задачи с использованием современных технических средств.

    Результаты инспекционных проверок в азербайджанской армии и профессионализм военнослужащих были оценены положительно.

    Əlahiddə Ümumqoşun Orduda yoxlamalar zamanı bölmələrin fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilib
