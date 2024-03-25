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Миноборонпром: Информация об отправке из Азербайджана военной продукции в Украину является фейком

Миноборонпром: Информация об отправке из Азербайджана военной продукции в Украину является фейком Новости о том, что Азербайджан отправляет военную продукцию в Украину, являются фейком и дезинформацией.
Армия
25 марта 2024 г. 00:32
Миноборонпром: Информация об отправке из Азербайджана военной продукции в Украину является фейком

Новости о том, что Азербайджан отправляет военную продукцию в Украину, являются фейком и дезинформацией.

Как передает Report, об этом заявили в Министерстве оборонной промышленности Азербайджана.

"Принимаются попытки распространения на армянских Telegram каналах данных о якобы отправке Азербайджаном военной продукции в Украину. Такая информация является фейком и дезинформацией. Попытки распространения подобных ложных и неправдивых новостей на армянских Telegram-каналах уже предпринимались. Эта новость не имеет под собой никаких оснований и ее не следует воспринимать всерьез.

Еще раз сообщаем, что Азербайджан не отправлял никакой военной продукции в указанном направлении", - отмечает ведомство.

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Версия на азербайджанском языке MSN: Azərbaycanın Ukraynaya hərbi məmulatların göndərməsinə dair xəbərlər feykdir

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