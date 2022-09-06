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Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение повышению боеспособности своих ВС

Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение повышению боеспособности своих ВС Азербайджан придает особое значение повышению боеспособности и укреплению материально-технической базы своих Вооруженных сил.
Армия
6 сентября 2022 г. 10:13
Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение повышению боеспособности своих ВС

Азербайджан придает особое значение повышению боеспособности и укреплению материально-технической базы своих Вооруженных сил.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам четвертой Азербайджанской международной оборонной выставки "ADEX-2022".

"Помимо развития сотрудничества с ведущими странами мира в военно-технической сфере, наша страна также расширяет свои возможности в области национальной оборонной промышленности. В настоящее время Азербайджан тесно сотрудничает с ведущими компаниями более 50 стран мира в авиации, навигации, приборостроении и других сферах", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President: Azerbaijan always attaches special importance to increasing combat capability of its Armed Forces
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan öz Silahlı Qüvvələrinin döyüş qabiliyyətinin artırılmasına daim xüsusi önəm verir"

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