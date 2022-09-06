Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение повышению боеспособности своих ВС

Азербайджан придает особое значение повышению боеспособности и укреплению материально-технической базы своих Вооруженных сил.

Азербайджан придает особое значение повышению боеспособности и укреплению материально-технической базы своих Вооруженных сил.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам четвертой Азербайджанской международной оборонной выставки "ADEX-2022".

"Помимо развития сотрудничества с ведущими странами мира в военно-технической сфере, наша страна также расширяет свои возможности в области национальной оборонной промышленности. В настоящее время Азербайджан тесно сотрудничает с ведущими компаниями более 50 стран мира в авиации, навигации, приборостроении и других сферах", - отметил глава государства.