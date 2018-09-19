Ильхам Алиев: Несколько дней назад азербайджанские солдаты проучили врага так, что вряд ли они в ближайшие дни придут в себя

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Несколько дней назад азербайджанские солдаты преподали такой урок врагу, что он вряд ли в ближайшие дни придет в себя, сказал во вторник президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на открытии автомобильной дороги Захметабад-Бейдили-Хырмандалы-Алиабад в Билясуварском районе, передает Report.

"Мы и впредь в нужное время будем давать им веский отпор. Враг знает, что ему не устоять перед нами. Смотрите, несколько дней назад в результате их вооруженной провокации произошло столкновение на армяно-азербайджанской границе, наши солдаты проучили их так, что вряд ли в ближайшее время они придут в себя. Мы будем последовательно проводить нашу политику в этом направлении, будем еще больше укреплять армию, выделять еще более крупные средства и приумножать боеспособность нашей армии. Наши технические возможности, подготовка солдат и офицеров на продемонстрированном параде служат хорошим сигналом врагу знать свое место, иначе все это плохо кончится", - сказал глава азербайджанского государства.