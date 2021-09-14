Хулуси Акар: Учения Турции и Азербайджана нацелены на стабильность в регионе

Совместные учения Турции и Азербайджана нацелены на стабильность в регионе

Совместные учения Турции и Азербайджана нацелены на стабильность в регионе.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство обороны, об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на "Дне высокопоставленных наблюдателей", который проходит в рамках совместных летно-тактических учений "Сокол ТурАз – 2021" в Конье.

Он высоко оценил совместные учения и отметил значимость развития двухстороннего военного сотрудничества. По мнению министра, учения очень важны для повышения опыта военнослужащих.

Х.Акар особо подчеркнул, что военное сотрудничество между двумя странами нацелено на обеспечение безопасности народов и стран, а также на стабильность в регионе.

Отметим, что по приглашению министра национальной обороны Турции Хулуси Акара министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и заместитель министра обороны - командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров находятся в турецком городе Конья для участия в мероприятии "День высокопоставленных наблюдателей" в рамках учений "Сокол ТурАз – 2021".