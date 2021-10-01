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Ханлар Велиев: Армянские военные преступники объявлены в международный розыск

Ханлар Велиев: Армянские военные преступники объявлены в международный розыск Корун Гумашян был привлечен в качестве подозреваемого по статьям 120.2.1(умышленное убийство, совершенное группой лиц, по предварительному сговору), 120.2.7 (умышленное убийство двух или более лиц), 120.2.12 (умышленное убийство по мотиву национальной, ра
Армия
1 октября 2021 г. 11:01
Ханлар Велиев: Армянские военные преступники объявлены в международный розыск

Корун Гумашян был привлечен в качестве подозреваемого по статьям 120.2.1(умышленное убийство, совершенное группой лиц, по предварительному сговору), 120.2.7 (умышленное убийство двух или более лиц), 120.2.12 (умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) УК АР, в отношении него решением суда принята мера пресечения в виде ареста, он объявлен в международный розыск.

Как передает Report, об этом заявил заместитель генпрокурора, военный прокурор Азербайджана генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев.

"Следует отметить, что в рамках уголовных дел, возбужденных по фактам провокаций, совершенных армянскими военными подразделениями, убийства и нанесения тяжких увечий нашим военнослужащим и мирному населению и других преступлений, принимаются все необходимые меры для привлечения военнослужащих захватнической страны к ответственности и наказания их в рамках норм международного права", - подчеркнул военный прокурор.

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Версия на английском языке Measures being taken to punish Armenians committing crimes against Azerbaijanis
Версия на азербайджанском языке Xanlar Vəliyev: "Azərbaycanlılara qarşı cinayət törətmiş ermənilərin cəzalandırılmaları üçün tədbirlər görülür"

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