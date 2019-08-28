Генерал-майор рассказал о поисках потерпевшего крушение военного самолета МИГ-29

"Крушение боевого самолета МИГ-29 стало очень тяжелым событием. Государство держало под пристальным вниманием случившееся и судьбу пилота". Об этом Report сообщил первый заместитель начальника Службы спасения особого риска МЧС Азербайджана генерал-майор Магеррам Гасанов.

Он отметил, что, получив информацию о происшествии, члены поисково-спасательной группы были направлены на предполагаемое место крушения: "Поисковые работы на море имеют свою специфику. Мы привлекли к этому важному государственному заданию самых умелых и подготовленных водолазов. Все привлеченные к операции водолазы имеют сертификат международного класса, прошли обучение в Турции".

Генерал-майор поведал о трудностях, с которыми пришлось столкнуться в ходе операции: "Поиск проводился на большой территории. К этой работе были привлечены суда ВМС Азербайджана и ГНКАР. Несмотря на это, было решено воспользоваться помощью братской Турции. Пользуясь случаем, хочу выразить признательность турецким спасателям. Погодные условия препятствовали ведению поисковых работ. Порой высота волн достигала двух метров, что подвергало риску водолазов, работавших на глубине 20-23 метров. Группу водолазов возглавлял лейтенант Эльмар Агасиев.

Были также задействованы технические средства турецкой поисковой группы, что сыграло огромную роль в успешном завершении работ. Первые указания на предполагаемую зону поиска обнаружил экипаж судна. После этого по указанным координатам были направлены водолазы. Сперва был обнаружен фрагмент крыла рухнувшего самолета, что вселило в нас уверенность для продолжения поисковых работ. Стоит отметить, что в таких условиях водолаз может продержаться под водой в среднем 20-25 минут. Наши водолазы - старший лейтенант Джаваншир Насруллаев, лейтенант Эльмар Агасиев, офицеры Сеид Ширалиев, Эльхан Искендеров, Джафар Джафаров и Орхан Аллахвердиев явили подлинную удаль и самоотверженность”.

Участник поисковой операции М.Гасанов в интервью газете "Азербайджан ордусу" (Азербайджанская армия) поведал об опасностях, подстерегавших задействованных в поисках водолазов: "Высокий профессионализм, волевые качества, верность Родине возобладали над всеми трудностями. В воду спустили управляемых роботов, способных работать более двух часов. Мы получили сведения об объекте, обнаруженном роботом. Эксперты сошлись во мнении, что это “черный ящик”. В это время море бушевало, но ждать, когда волны утихомирятся, не приходилось. В такие минуты одного только профессионализма недостаточно, нужна самоотверженность, волевые качества и патриотизм. Я был наслышан о полковнике-лейтенанте Рашаде Атакишиеве, знал о его профессионализме и патриотизме. Его трагическая смерть подкосила меня. Это была тяжелая трагедия, но, превозмогая боль, мы должны были найти тело нашего пилота. И вот, наконец, мы нашли тело Рашада Атакишиева…".