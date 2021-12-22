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Генерал-полковник: Они гордятся тем, что проходят службу на наших исторических землях

Генерал-полковник: Они гордятся тем, что проходят службу на наших исторических землях "Я регулярно посещаю освобожденные от оккупации территории в связи с выполнением поручений Верховного главнокомандующего по улучшению службы, снабжения, безопасности, социально-бытовых условий военнослужащих. Осматриваю воинские части, строящуюся и реконс
Армия
22 декабря 2021 г. 02:53
Генерал-полковник: Они гордятся тем, что проходят службу на наших исторических землях

"Я регулярно посещаю освобожденные от оккупации территории в связи с выполнением поручений Верховного главнокомандующего по улучшению службы, снабжения, безопасности, социально-бытовых условий военнослужащих. Осматриваю воинские части, строящуюся и реконструируемую военную инфраструктуру, знакомлюсь с созданными для военнослужащих служебными и социально-бытовыми условиями, даю соответствующие поручения.

Во время встреч я вижу персонал всегда бодрым, веселым, гордым, целеустремленным и в хорошем настроении. Они гордятся тем, что проходят службу на наших исторических землях и считают это самым почетным этапом своей жизни.

Военнослужащие, проходящие службу в труднопроходимой местности и сложных климатических условиях, твердо стоят на страже безопасности и территориальной целостности нашей страны, доказывая свою верность Родине и оправдывая оказанное им высокое доверие".

Как передает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов в интервью официальной прессе.

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Версия на азербайджанском языке General-polkovnik: “Torpaqları şərəflə qoruyan əsgərləri öz övladlarımız kimi qəbul edirik”

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