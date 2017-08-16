Франц Клинцевич: В вопросах военно-технического сотрудничества Россия не учитывает чьи-то капризы - ИНТЕРВЬЮ

Москва. 16 августа. REPORT.AZ/ Эксклюзивное интервью агентства Report с заместителем председателя Комитета по обороне Совета Федерации РФ, сенатором Францем Клинцевичем.

- Как вы оцениваете уровень военно-технического сотрудничества между Россией и Азербайджаном?

- Военно-техническое сотрудничество России и Азербайджана выстраивается на основе договоров: как двухсторонних, так и международных в рамках СНГ. Здесь нет никакой спонтанности - все продумывается, взвешивается и учитывается, в том числе и конфликт в Карабахе. В данном случае Россия придерживается политики паритета. Учитывая специфику взаимоотношений между Россией и Азербайджаном, Россией и Арменией, нашу страну трудно в чем-то упрекнуть. Можно сказать, что военно-техническое сотрудничество с Азербайджаном на достойном уровне.

- Но армянской стороне не нравится такой уровень военно-технического сотрудничества между Россией и Азербайджаном, вследствие чего мы стали свидетелями заигрываний Армении с НАТО. Как в России относятся к этому?

- Когда кто-то из наших партнеров начинает вести двойную, а то и тройную игру, то в этой ситуации между нами происходит открытый диалог - страна должна подтвердить или нет изменение своих внешнеполитических приоритетов и подходов.

Россия в этом плане всегда была принципиальной: мы очень серьезно относимся ко всем нашим договоренностям и дорожим нашими отношениями с братскими народами. В таких делах мы учитываем международные договоренности, а не чьи-то капризы.

- А как насчет военного сотрудничества России с членом НАТО Турцией? Речь о возможных поставках в Турцию ЗРК С-400 и дальнейших перспектив…

- Думаю, сотрудничество России с Турцией в военном плане носит временный процесс. Они в нас заинтересованы, а мы идем навстречу. Наличие у Турции систем С-400 делает ее достаточно независимой в военном плане и это беспокоит США. Тут есть определенная стратегия: мы должны иметь разные варианты, чтобы была возможность маневра. Сегодня Турция обладает серьезной военной мощью в регионе, а ее вооруженные силы, можно сказать, что самые боеспособные и надежные в Европе.

С другой стороны, Турция стала членом НАТО из-за угрозы со стороны СССР. Сегодня она не видит угрозы от северного соседа, и наоборот видит угрозу своему суверенитету со стороны Запада. Никто же не отменял поговорку "враг моего врага - мой друг". Наше сотрудничество довольно перспективно и в сфере противодействия терроризму.

- Как западные санкции повлияли на военно-промышленный комплекс России?

- Санкции чувствительно повлияли на развитие российского ВПК. У нас были задержки с выполнением Гособоронзаказа где-то на полгода, а по отдельным позициям и на год. Тут дополнительные сложности подкинули и украинские братья. Они практически отказались от военно-технического сотрудничества с Россией, поставив тем самым под серьезный удар свою оборонную промышленность. Но уже к данному моменту мы смогли создать эти мощности у себя и можем справиться без посторонней помощи. Военно-промышленный комплекс России сейчас находится в прорывном состоянии. Есть многие военные новинки, которых нет ни у кого в мире. Нас пытаются втянуть в гонку вооружений, но на это мы отвечаем качеством, а не количеством военной продукции.

- Вы упомянули о военном сотрудничестве в рамках СНГ. Какие имеются достижения в этой области?

- Сотрудничество в рамках СНГ носит довольно плодотворный характер. Особо хотелось бы отметить взаимодействие спецслужб. Поверьте, это дает большой результат, особенно в отражении террористической угрозы. Процессы, идущие в среднеазиатских странах, не могут не настораживать. Здесь свою роль играют и козни США, которая пытается разбалансировать ситуацию в регионе. Мы принимаем ответные меры.

Еще хотелось бы отметить сотрудничество в сфере противовоздушной обороны. Для нас крайне важно создать противоракетный зонтик над всем пространством СНГ, в том числе и Азербайджаном. Здесь мы модернизировали все, что возможно оставшееся с советских времен и поставляем новейшую технику.

В договорах, заключенных в рамках СНГ, достаточно конкретно прописано обеспечение безопасности стран-участников. Помимо этого, периодически встречаются силовики и договариваются о текущих проблемах.

- В минувшие выходные завершились III Международные армейские игры. Какое значение имеют эти игры? Можно ли назвать все страны-участники игр союзниками России?

- Эти игры крайне эффективны и очень важны. Кстати, Азербайджан достойно на них выступил. Важно то, что военные игры выстраивают отношения силовиков, что способствует нормальным коммуникациям. Шойгу (министр обороны России - ред.) в этом отношении, безусловно, большой молодец. Нельзя, конечно, сказать, что все 28 стран, участвующие в последних военных играх, автоматически стали союзниками России. Но важность прямых контактов военных разных стран сложно переоценить. Тут превалирует принцип "лучше плохой мир, чем хорошая война". Лучше, когда военные встречаются на игровых полигонах, чем на поле сражений.