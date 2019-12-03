Эмин Гасанли: Некоторые страны хотят вызвать в Азербайджане неверие в армию

"Обвинения полковников запаса Азербайджанской армии Гахрамана Мансимзаде и Ровшана Магеррамова вызывают лишь сожаление. Они работали на высоких постах. Особенно Ровшан Магеррамов, который был начальником военной полиции. Считаю, что по любому вопросу нужно придерживаться правила обращения".
Об этом Report заявил председатель Общественного объединения демобилизованных военнослужащих по просвещению молодежи Эмин Гасанли.
По его словам, после апрельских боев 2016 года сила и мощь Азербайджанской армии стала всерьез беспокоить Армению: "Азербайджанская армия принадлежит нам всем. Армия не принадлежит власти или оппозиции. Сегодня у нас есть сильная армия. Видно, при помощи некоторых государств ведется работа, направленная на то, чтобы вызвать внутри Азербайджана неверие в армию. Если подобного рода вопросы поднимают такие люди, как полковники запаса Гахраман Мансимзаде и Ровшан Магеррамов, армянские СМИ злоупотребляют этим и тиражируют новости о плохой ситуации в Азербайджанской армии".
Э.Гасанли сказал, что осведомлен об обращениях обоих полковников запаса: "Я ознакомился с обращениями Гахрамана Мансимзаде и Ровшана Магеррамова. Полагаю, озвучивание подобных обвинений не является путем решения какого-либо вопроса. Потому что такие связанные с армией вопросы не должны обсуждаться в обществе. Связанные с армией вопросы - секретные. Это словно внутренняя тайна нашей семьи. Подобное обнародование этих вопросов означает создание внутреннего упадка духа, предоставление врагу возможностей. Поэтому такие явления должны категорически пресекаться, чтобы не превратились в традицию".
Эмин Гасанли:
“Было бы хорошо, чтобы Гахраман Мансимзаде и Ровшан Магеррамов говорили о внимании и заботе государства об армии".
Председатель объединения подчеркнул, что как только Азербайджанская армия добивается больших достижений, некоторые начинают подобные кампании, чем пользуются определенные круги: "Было бы хорошо, чтобы Гахраман Мансимзаде и Ровшан Магеррамов говорили о внимании и заботе государства об Азербайджанской армии, хороших явлениях в данной сфере. Мы видим особое внимание и заботу главы государства об Азербайджанской армии. Ведутся реформы, растет объем выделяемых на армию средств, растут зарплаты. Сюда же можно отнести внимание и заботу об инвалидах Карабахской войны и семьях шехидов. По строительству армии ведутся очень большие работы, поэтому никто не сможет очернить эти работы. Мы, как азербайджанское общество, не должны никогда позволять, чтобы кто-то говорил нелицеприятные вещи о нашем государстве, Верховном главнокомандующем, Вооруженных силах. Армия заслуживает только гордости, любви, уважения. Недопустимо, чтобы руководству армии не доверяли. Ведь завтра армия пойдет в бой под руководством этого командования. Разумеется, в любой сфере могут быть недочеты. Но подобное вынесение на обсуждение таких недочетов не является верным".
Отметим, что на днях полковник запаса Азербайджанской армии Гахраман Мансимзаде и бывший начальник военной полиции Министерства обороны, полковник Ровшан Магеррамов озвучили различные обвинения в адрес руководства армии.
Гахраман Мансимзаде утверждает, что ему не выдают жилье, несмотря на то, что он военный.
Ровшан Магеррамов же утверждает, что руководство ВВС отправило его в Министерство обороны для подтверждения уровня его мастерства, однако уровень квалификации не был подтвержден. Вместо этого ему дали первую степень.
Выступлениями военнослужащих запаса находящейся в условиях войны страны в основном пытается воспользоваться Армения в информационной войне. К сожалению, Г.Мансимзаде и Р.Гахраманов стали главными "героями" вражеских СМИ.
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