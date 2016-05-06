Экспертная группа НАТО провела семинар для военных инструкторов ВС Азербайджана

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Согласно Плану Совместного Действия Азербайджан-НАТО в сфере развития военного образования сегодня в Военной Академии Вооружённых Сил Азербайджана экспертной группой Альянса был проведён семинар для военных инструкторов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

В семинаре, прошедшем под руководством капитана второго ранга Андреаса Гильденбранда, приняли участие профессорско-преподавательский состав Военной Академии ВС Азербайджана, Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева и Военного лицея имени Джамшида Нахчыванского.

В рамках мероприятия участникам была представлена информация о процессе и методологии современного образования, применяемых в НАТО, были зачитаны лекции, а также был проведен обмен мнениями о существующей системе образования в ВС.

В конце семинара участникам были вручены сертификаты.