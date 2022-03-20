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Для участников войны, проходящих лечение в Турции, организовано празднование Новруза

Для участников войны, проходящих лечение в Турции, организовано празднование Новруза По случаю Новруза Аппаратом военного атташе при посольстве Азербайджана в Турции была организована торжественная праздничная церемония в городе Бурса для участников войны, проходящих лечение и реабилитацию в братской стране.
Армия
20 марта 2022 г. 15:30
Для участников войны, проходящих лечение в Турции, организовано празднование Новруза

По случаю Новруза Аппаратом военного атташе при посольстве Азербайджана в Турции была организована торжественная праздничная церемония в городе Бурса для участников войны, проходящих лечение и реабилитацию в братской стране.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство обороны.

На праздничном торжестве присутствовали участники войны, проходящие реабилитацию и лечение в Коджаэли и Бурсе, члены их семей, врачи и другие медицинские работники, обучающиеся в Бурсе студенты, посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов, генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Нармина Мустафаева, военный атташе Азербайджана в Турции полковник Мушфиг Мамедов и представители местных органов власти.

На церемонии, начавшейся с исполнения государственных гимнов Азербайджана и Турции, минутой молчания была почтена светлая память шехидов.

Выступившие на мероприятии поведали о славной победе Азербайджана в Отечественной войне, традициях и обычаях Новруза, значимости этого праздника для тюркского мира.

В художественной части мероприятия музыкальный коллектив из Азербайджана подарил нашим героям незабываемые впечатления исполнением образцов национальной музыки.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyədə müalicə alan qazilərimiz üçün Novruz bayramı şənliyi təşkil olunub

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