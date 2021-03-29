О нас
Report Georgia
Аудио новости

Делегация ВВС Пакистана находится с визитом в Азербайджане

Делегация ВВС Пакистана находится с визитом в Азербайджане 29 марта заместитель министра обороны Азербайджанской Республики – командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров встретился с находящейся с рабочим визитом в Азербайджане делегацией во главе c заместителем командующего Военно-воздушн
Армия
29 марта 2021 г. 20:45
Делегация ВВС Пакистана находится с визитом в Азербайджане

29 марта заместитель министра обороны Азербайджанской Республики – командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров встретился с находящейся с рабочим визитом в Азербайджане делегацией во главе c заместителем командующего Военно-воздушными силами (ВВС) Исламской Республики Пакистан маршалом авиации Аамиром Масудом.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, сначала пакистанская делегация посетила Аллею шехидов, возложила венки и цветы на могилы наших сограждан, павших шехидами за независимость и территориальную целостность страны, и почтила их память.

На встрече было выражено удовлетворение развитием азербайджано-пакистанских отношений и уровнем стратегического партнерства.

Пакистанский маршал поздравил азербайджанский народ с победой в Отечественной войне, пожелал упокоения Всевышним Аллахом душ военнослужащих и гражданских лиц, павших шехидами, и исцеления раненым.

Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между ВВС Азербайджана и Пакистана в военной, военно-образовательной и военно-технической сферах, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоDelegation of Pakistani Air Forces visiting Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоPakistan Hərbi Hava Qüvvələrinin nümayəndə heyəti Azərbaycanda səfərdədir

Новости партнеров

Самое читаемое

Израильский политолог: Дискриминация со стороны COVAX - омерзительный поступок
Израильский политолог: Дискриминация со стороны COVAX - омерзительный поступок
25 марта 2021 г. 16:05
Названо число случаев коронавируса в Азербайджане за сегодня
Названо число случаев коронавируса в Азербайджане за сегодня
23 марта 2021 г. 19:19
Около 3000 граждан Азербайджана подорвались на мине, 525 человек погибли
Около 3000 граждан Азербайджана подорвались на мине, 525 человек погибли
25 марта 2021 г. 13:19
В Баку отец убил дочь при помощи ядовитой инъекции
В Баку отец убил дочь при помощи ядовитой инъекции
23 марта 2021 г. 13:20
Тела на видео, якобы наших соотечественников, принадлежат гражданам Турции
ФотоТела на видео, якобы наших соотечественников, принадлежат гражданам Турции
28 марта 2021 г. 21:00
В Азербайджане 1429 новых случаев заражения COVID-19, 17 человек скончались
В Азербайджане 1429 новых случаев заражения COVID-19, 17 человек скончались
25 марта 2021 г. 15:06
Названо число новых случаев коронавируса в Азербайджане
Названо число новых случаев коронавируса в Азербайджане
26 марта 2021 г. 18:11
Погода в районах Азербайджана будет неустойчивой, ожидается снег
Погода в районах Азербайджана будет неустойчивой, ожидается снег
24 марта 2021 г. 12:50
Приостановлены авиарейсы из ряда российских городов в Азербайджан
Приостановлены авиарейсы из ряда российских городов в Азербайджан
25 марта 2021 г. 14:31
Минобороны Армении обнародовало количество раненых в войне
Минобороны Армении обнародовало количество раненых в войне
28 марта 2021 г. 15:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi