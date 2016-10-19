Делегация ВМС Ирана посетила в Баку Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ В рамках дружественного визита в Баку личный состав военных кораблей Военно-морских сил (ВМС) Ирана "Дамаванд" и "Джошан" 19 октября в Аллее почетного захоронения почтил память и возложил венки к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщили Report из министерства обороны, делегация также почтила память и возложила цветы к могиле выдающегося ученого офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой.

Делегация посетила Аллею шехидов, почтила память наших героических сынов Родины, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложила венки и цветы к их могилам и памятнику "Вечный огонь".

Затем делегация, возглавляемая капитаном 1-го ранга Абдульхусейном Зафари, встретилась с начальником штаба Военно-морских сил Азербайджанской Республики, капитаном 1-го ранга Шахином Мамедовым.

В рамках визита, который продлится до 21-го октября, планируется организация прогулки по Баку личного состава кораблей с целью ознакомления с культурными и историческими памятниками, а также проведение товарищеской встречи по футболу.