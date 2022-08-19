Делегация из Пакистана посетила Национальный университет обороны

Делегация высокопоставленных государственных служащих правительства Пакистана, обучающихся в Национальном колледже управления Исламской Республики Пакистан, посетила Национальный университет обороны Азербайджана.

Находящаяся с визитом в нашей стране делегация в составе высокопоставленных государственных служащих правительства Пакистана, обучающихся в Национальном колледже управления Исламской Республики Пакистан, посетила Национальный университет обороны.

Поприветствовав гостей, ректор Национального университета обороны, профессор, генерал-лейтенант Гейдар Пириев выразил удовлетворение видеть их в нашей стране.

На встрече состоялся обмен мнениями по текущему состоянию и перспективам двустороннего сотрудничества в области военного образования, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Делегации был представлен обширный брифинг о Национальном университете обороны и Второй Карабахской войне.

На встрече присутствовал посол Исламской Республики Пакистан в Азербайджанской Республике Билал Хаи.