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Делегация из Пакистана посетила Национальный университет обороны

Делегация из Пакистана посетила Национальный университет обороны Делегация высокопоставленных государственных служащих правительства Пакистана, обучающихся в Национальном колледже управления Исламской Республики Пакистан, посетила Национальный университет обороны Азербайджана.
Армия
19 августа 2022 г. 15:59
Делегация из Пакистана посетила Национальный университет обороны

Находящаяся с визитом в нашей стране делегация в составе высокопоставленных государственных служащих правительства Пакистана, обучающихся в Национальном колледже управления Исламской Республики Пакистан, посетила Национальный университет обороны.

Поприветствовав гостей, ректор Национального университета обороны, профессор, генерал-лейтенант Гейдар Пириев выразил удовлетворение видеть их в нашей стране.

На встрече состоялся обмен мнениями по текущему состоянию и перспективам двустороннего сотрудничества в области военного образования, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Делегации был представлен обширный брифинг о Национальном университете обороны и Второй Карабахской войне.

На встрече присутствовал посол Исламской Республики Пакистан в Азербайджанской Республике Билал Хаи.

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Версия на английском языке ФотоPakistani delegation visits National Defense University
Версия на азербайджанском языке ФотоPakistanlı nümayəndə heyəti Milli Müdafiə Universitetində olub

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