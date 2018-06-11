Дальность стрельбы нового ракетного комплекса Азербайджана составляет 300 километров - ВИДЕО

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Дальность стрельбы нового оперативно-тактического ракетного комплекса POLONEZ, приобретенного Азербайджаном, составляет 300 километров.

Как сообщает Report, вес ракеты составляет 780 кг, вес боеголовка – 140 кг, радиус поражения – 80 метров. Максимальная скорость полета POLONEZа составляет 310 метров в секунду, время подготовки к выстрелу – 10 минут, срок эксплуатации – 10 лет. Одна боевая машина вмещает 8 ракет.

Этот комплекс предусмотрен для нанесения удара по средствам ядерной и химической атаки по всей глубине оперативного строя врага, наземным элементам разведывательно-ударных систем, основным группировкам войск, по расположенной на базах авиации, средствам и объектам ПВО, центрам управления, радиоэлектронным средствам, объектам тыла и др. Кроме того, комплекс уничтожает места расположения вражеской флотилии на приморских направлениях, уничтожаются боевые корабли флотилии.

Имеющийся в распоряжении Азербайджана оперативно-тактический ракетный комплекс LORA используется в бою в аналогичных с POLONEZ целях.

Вес ракеты этого комплекса с максимальной дальностью стрельбы более 300 километров составляет 1580 кг, вес боеголовка - 240 кг. Радиус поражения ракеты – 100 метров. Одна боевая машина вмещает 4 ракеты. Максимальная длительность полета - 300 метров в секунду, время подготовки к выстрелу – 13 минут, срок эксплуатации – 10 лет. И POLONEZ, и LORA управляются посредством систем GPS и İNS.

Отметим, что сегодня президент Ильхам Алиев ознакомился с обоими ракетными комплексами в N-й воинской части ракетных войск министерства обороны.