    • 27 апреля, 2026
    Чехия предлагает Азербайджану новый учебно-боевой самолет L-39NG.

    Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, выступая с совместным заявлением с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Габале.

    "Компания Aero Vodochody де-факто обслуживает и ремонтирует устаревшие самолеты L-39. Мы представляем вам новый самолет L-39NG и будем рады, если Вы его оцените. Компания Colt – это действительно важная международная компания, и она поставляет всему миру прекрасную продукцию. Мы рады, что ваша полиция и другие силы уже знакомы с этой продукцией", - сказал он.

    Бабиш добавил, что в Азербайджан в рамках его визита прибыли представители 50 чешских компаний.

    "Конечно же, мы очень заинтересованы в подписании договора с Бакинским метрополитеном. Škoda Transportation является частью, возможно, крупнейшей в нашей стране экономической группы PPF Group. Эта группа, наряду с другими компаниями, готова создать совместное предприятие, начать производство в Азербайджане, инвестировать в научные исследования, сотрудничать с вашими университетами и, конечно же, с вашими людьми", - подчеркнул он.

    Çexiya Azərbaycana yeni hərbi təlim təyyarəsini təklif edib
    Czech Republic offering Azerbaijan new trainer combat aircraft

