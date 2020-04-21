Азербайджанская армия переводит военную технику на летний режим эксплуатации - ВИДЕО

Согласно плану боевой подготовки на 2020-й год, во всех воинских частях и подразделениях Азербайджанской Армии осуществляется процесс перевода вооружения, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В пунктах технического обслуживания, действующих в воинских частях, производится заменена горюче-смазочных материалов, а также выполняется плановое обслуживание военной и специальной техники.

Основной целью перевода вооружения, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации является повышение боеспособности воинских частей, а также поддержание их высокой боеготовности.