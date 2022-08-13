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Азербайджанской армии поручено решить вопросы относительно дороги в объезд Лачына

Азербайджанской армии поручено решить вопросы относительно дороги в объезд Лачына Перед руководством Азербайджанской армии поставлены конкретные задачи, связанные с вводом в строй новой дороги в объезд города Лачын.
Армия
13 августа 2022 г. 12:08
Азербайджанской армии поручено решить вопросы относительно дороги в объезд Лачына

Перед руководством Азербайджанской армии поставлены конкретные задачи, связанные с вводом в строй новой дороги в объезд города Лачын.

Как сообщает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов на служебном совещании в Центральном командном пункте с участием заместителей министра, командующих войсками, начальников управлений, отделов и служб министерства.

Министр обороны поручил улучшить повседневную служебно-боевую деятельность войск, а также качество учений и практические навыки военнослужащих, чтобы поддерживать уровень боеготовности подразделений на высоком уровне.

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Версия на английском языке Azerbaijani Army given tasks related to Lachin corridor
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusuna Laçın dəhlizi ilə bağlı məsələlərin həlli üçün tapşırıqlar verilib

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