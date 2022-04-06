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Азербайджанский спецназ провел учения в Нахчыване

Азербайджанский спецназ провел учения в Нахчыване В соответствии с планом координации войск Нахчыванского гарнизона на 2022 учебный год проведено совместное тактическое учение на тему "Организация пограничного поиска для предотвращения нарушений государственной границы”.
Армия
6 апреля 2022 г. 17:19
Азербайджанский спецназ провел учения в Нахчыване

В соответствии с планом координации войск Нахчыванского гарнизона на 2022 учебный год проведено совместное тактическое учение на тему "Организация пограничного поиска для предотвращения нарушений государственной границы”.

Как передает Report, согласно сценарию учений, нарушители границы пытаются перейти на территорию Нахчыванской Автономной Республики.

По сигналу пограннаряда личный состав подразделений поднимается по команде "К оружию". "Группа тревоги" движется к месту происшествия, а пограннаряды движутся в направлении нарушенной госграницы для блокирования территории. При обнаружении признаков нарушения госграницы усиливается охрана границы.

Для более эффективного осуществления оперативно-розыскных мероприятий в оперативном районе создается совместный штаб. С целью недопущения проникновения нарушителей границы вглубь в районе поиска совместно с группами отдельной пограничной дивизии "Нахчыван" с привлечением групп специального назначения Отдельной общевойсковой армии и отряда специального назначения отдельной оперативной бригады "Нахчыван" Внутренних войск проводится зачистка территории по намеченным границам. В ходе совместной деятельности проводятся рейды на дорогах, прилегающих к району, с целью сбора информации о неизвестных лицах в населенных пунктах на перекрытых территориях организуется служба контрольно-пропускного пункта на въездах и выездах в оперативный район.

В результате проведенных успешных розыскных мероприятий нарушители задерживаются.

В завершение учений первый заместитель командира-начальник штаба отдельной пограничной дивизии "Нахчыван" полковник Мухтар Гамзаев отметил, что в результате совместной деятельности поставленные цели были достигнуты.

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