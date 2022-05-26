Азербайджанские военные выполнили очередные задачи на учениях в Турции

Выполнены задачи очередного этапа многонациональных учений Efes-2022, которые проходят в турецком городе Измир.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
Согласно сценарию международных учений, военнослужащие успешно выполнили задачи по зачистке береговой линии от подводных мин, десантированию в тыл условного противника, захвату прибрежного военного объекта и обезвреживанию обнаруженных террористов.
Азербайджан на международных учениях представляют военнослужащие Отдельной общевойсковой армии и Военно-морского сил.