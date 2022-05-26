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Азербайджанские военные выполнили очередные задачи на учениях в Турции

Азербайджанские военные выполнили очередные задачи на учениях в Турции Выполнены задачи очередного этапа многонациональных учений Efes-2022, которые проходят в турецком городе Измир.
Армия
26 мая 2022 г. 12:02
Азербайджанские военные выполнили очередные задачи на учениях в Турции

Выполнены задачи очередного этапа многонациональных учений Efes-2022, которые проходят в турецком городе Измир.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Согласно сценарию международных учений, военнослужащие успешно выполнили задачи по зачистке береговой линии от подводных мин, десантированию в тыл условного противника, захвату прибрежного военного объекта и обезвреживанию обнаруженных террористов.

Азербайджан на международных учениях представляют военнослужащие Отдельной общевойсковой армии и Военно-морского сил.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani servicemen successfully accomplish tasks during Anatolian Phoenix-2022 int'l exercises
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan hərbçiləri Türkiyədəki təlimdə növbəti tapşırıqları icra edib

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